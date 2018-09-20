L'ultimo gol della Spal a Firenze risale al 1961, statistiche e curiosità in vista della sfida di sabato...

La prima e l’ultima volta è stato un pareggio a reti inviolate. La passata stagione fu segno X all’andata e al ritorno… Fiorentina-Spal rappresenta quarta contro seconda dell’attuale classifica di Ser...

La prima e l’ultima volta è stato un pareggio a reti inviolate. La passata stagione fu segno X all’andata e al ritorno… Fiorentina-Spal rappresenta quarta contro seconda dell’attuale classifica di Serie A. I ferraresi non marcano gol nel capoluogo toscano dall’8 ottobre 1961. Massei mise a segno il momentaneo vantaggio ospite, poi arrivarono 5 reti viola: Milani, Dell’Angelo, doppietta di Hamrin e Petris. Ecco dopo altre 6 sfide nel massimo campionato senza colpo ferire. Va da sé che il bilancio totale degli scontri diretti finisce per strizzare l’occhio alla Fiorentina, avanti per numero di vittorie, 10-2, e gol marcati 25-10. Mentre i pareggi ammontano a 6. Da notare che dei 18 incontri disputati uno, il primo, è andato in scena in cadetteria. Era la stagione 1938-1939 e al fischio finale fu 2-1 per i giocatori di casa.

Confronti diretti a Firenze (Serie A e B): 18 incontri disputati; 10 vittorie Fiorentina, 6 pareggi, 2 vittorie Spal; 25 gol fatti Fiorentina, 10 gol fatti Spal.

Prima sfida a Firenze (Serie A): Fiorentina-Spal 0-0, 13° giornata 1951/1952

Ultima sfida a Firenze (Serie A): Fiorentina-Spal 0-0, 32° giornata 2017/2018

Fonte: Footstats