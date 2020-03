Pol Lirola ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

«Ho sentito la fiducia dell’allenatore e tutto è tornato al posto giusto. Tutto è diventato di nuovo semplice, naturale».

Eppure Iachini appena arrivato l’ha rimproverata.

«Quella battuta sul fatto che dovevo incattivirmi, che dovevo metterci più veleno in campo mi ha fatto riflettere. Dovevo essere meno pulito, meno soldatino. Dovevo metterci la carica che è tipica del nostro tecnico. Ho capito la lezione e l’ho messa in pratica».

Cosa ha dato Iachini alla Fiorentina?

«Abbiamo fatto un gran lavoro sulla fase difensiva. E le tante ore di allenamento ci hanno dato brillantezza fisica».

Iachini può essere l’allenatore giusto per il progetto europeo di Rocco Commisso?

«Certo. Lui non è un tecnico difensivista e non è bravo solo a salvare le squadre. Vi ricordate il Sassuolo? Quando arrivò Iachini cominciammo a viaggiare a una media da zona Coppe. Questi sono fatti, non parole».

Oggi giocherete a porte chiuse.

«E’ un altro calcio. Dovremo abituarci velocemente».

Il coronavirus sta creando grandi problemi in tutto il Paese.

«Ha cambiato anche le abitudini dentro lo spogliatoio. Ora ci sono regole ferree. Si avverte in giro una sensazione di grande preoccupazione. E questo è triste».

E la sua sfida in viola?

«Voglio vincere qualcosa. Voglio crescere insieme a questa società che ha idee ambiziose. Poi, magari arriverà anche il momento di vivere altre esperienze».

Cosa l’ha colpita di Commisso?

«La simpatia, l’umanità. Non è solo il presidente. E’ uno di noi. E questa è una bella sensazione»

Nella Fiorentina sta per tornare Ribery.

«Classe e simpatia nel suo caso vanno a braccetto. Non smette mai di fare scherzi e di regalare consigli preziosi».

Avete attaccanti di talento.

«Mi fanno impazzire nelle partitelle in famiglia. Chiesa se ti prende un metro sei morto. Ha un’accelerazione impressionante. Vlahovic ha fisico e tecnica. Cutrone ha il gol nella testa».

La parte più della di Firenze?

«Piazza del Duomo e le vie intorno. E’ come passeggiare in un museo a cielo aperto»