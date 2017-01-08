Lazio all'ultimo respiro, Atalanta show e la Roma passa. Ecco risultati e tabellini delle gare delle 15.00
Tutti i risultati delle gare delle 15.00 in Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2017 16:50
È la prima giornata del 2017, sono quattro le partite delle 15.00. Questi i risultati con i relativi marcatori:
Genoa-Roma: 0-1
35' aut. Izzo (R)
Lazio-Crotone: 1-0
89' Immobile (L)
Chievo-Atalanta: 1-4
3', 22' Gomez, 41' Conti (A) 62' Pellissier (C), 69' Freuler (A)
Sassuolo-Torino: 0-0