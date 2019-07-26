La Repubblica, più che probabile la permanenza di Vlahovic in viola dopo le splendide prestazioni negli USA
Secondo quanto scrive La Repubblica, Dusan Vlahovic è il calciatore che si è messo maggiormente in mostra negli USA. Montella ha deciso di puntare su di lui, un ragazzo serio e determinato. La sua per...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 14:03
Secondo quanto scrive La Repubblica, Dusan Vlahovic è il calciatore che si è messo maggiormente in mostra negli USA. Montella ha deciso di puntare su di lui, un ragazzo serio e determinato. La sua permanenza in viola è più che probabile quindi ora Vlahovic sogna indossando la maglia viola. Il suo passato nel Partizan Belgrado è un biglietto da visita più che buono, la stessa squadra di Jovetic e Ljajic. Un ragazzo atipico quindi per la sua età che addirittura sa benissimo tre lingue.