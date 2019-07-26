La Repubblica, più che probabile la permanenza di Vlahovic in viola dopo le splendide prestazioni negli USA

Secondo quanto scrive La Repubblica, Dusan Vlahovic è il calciatore che si è messo maggiormente in mostra negli USA. Montella ha deciso di puntare su di lui, un ragazzo serio e determinato. La sua per...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2019 14:03

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic

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