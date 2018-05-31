La Repubblica, Joel Pereira del Manchester United il nuovo nome per la porta

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, visto il non riscatto di Sportiello, la porta viola è sguarnito. Si segue Cragno ma il nuovo nome per la porta è Joel Pereira del Manchester Unit...

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, visto il non riscatto di Sportiello, la porta viola è sguarnito. Si segue Cragno ma il nuovo nome per la porta è Joel Pereira del Manchester United. Il portoghese classe '96 ha fatto tutte le giovanili con il Manchester United con il quale ha esordito a Gennaio 2017 in una partita di FA Cup contro il Wigan a 10' dalla fine sul 4-0 per i Red Devils.