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La Repubblica, Joel Pereira del Manchester United il nuovo nome per la porta

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, visto il non riscatto di Sportiello, la porta viola è sguarnito. Si segue Cragno ma il nuovo nome per la porta è Joel Pereira del Manchester Unit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 09:35
La Repubblica, Joel Pereira del Manchester United il nuovo nome per la porta - MANCHESTER, ENGLAND - MAY 21: Joel Castro Pereira of Manchester United warms up prior to the Premier League match between Manchester United and Crystal Palace at Old Trafford on May 21, 2017 in Manchester, England. (Photo by Dave Thompson/Getty Ima
MANCHESTER, ENGLAND - MAY 21: Joel Castro Pereira of Manchester United warms up prior to the Premier League match between Manchester United and Crystal Palace at Old Trafford on May 21, 2017 in Manchester, England. (Photo by Dave Thompson/Getty Ima
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Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, visto il non riscatto di Sportiello, la porta viola è sguarnito. Si segue Cragno ma il nuovo nome per la porta è Joel Pereira del Manchester United. Il portoghese classe '96 ha fatto tutte le giovanili con il Manchester United con il quale ha esordito a Gennaio 2017 in una partita di FA Cup contro il Wigan a 10' dalla fine sul 4-0 per i Red Devils. 

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