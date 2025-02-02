La Nazione scrive: "Comuzzo in panchina contro il Genoa per il mercato, futuro in bilico a Firenze"

La probabile formazione della Fiorentina contro il Genoa, centrocampo in grande emergenza tra infortuni e squalifiche. Comuzzo...

Che la coperta in casa viola sia decisamente più corta del solito, lo si capirà bene dalla lista dei convocati che Palladino emetterà questa mattina: fuori Adli e Cataldi in mediana, così come Ikoné (già al Como) in attacco e Pablo Marì in difesa. Se in tutto questo ci si aggiunge che Kouame è ormai con le valige in mano, che Colpani non è al 100% e che il futuro di Richardson e Comuzzo - quest’ultimo dovrebbe essere in panchina - è ancora tutto da scrivere, appare ben chiaro in quali difficoltà il tecnico abbia dovuto preparare l’importante sfida di oggi con il Genoa, per la quale sono stati aggregati alla prima squadra ben tre Primavera.

«Siamo in emergenza, dovrò essere bravo a inventarmi qualcosa» aveva raccontato venerdì il mister, che per il match coi rossoblù riconfermerà intanto buona parte dell’undici che una settimana fa ha espugnato l’Olimpico. Davanti a De Gea, spazio in difesa a Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens mentre in mediana, accanto a Mandragora, dovrebbe operare Folorunsho, al terzo match di fila da titolare in altrettanti ruoli diversi. Sulla trequarti Sottil viaggia verso una maglia da titolare a destra, col grande ex Gudmundsson e Beltran a rifinire il reparto dietro a Kean. Lo scrive La Nazione

NOME NUOVO A CENTROCAMPO, LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/ceccarini-rivela-la-fiorentina-tratta-il-centrocampista-canadese-ismael-kone-del-marsiglia/287188/