La Gazzetta critica Jovic: “Ha 24 anni e gioca da fermo, la sua condizione atletica è preoccupante”

La Gazzetta dello Sport parla dell’attacco viola criticando aspramente Jovic. Questo il commento sul quotidiano: ”

“Proprio quando Cabral stava ingranando, si è bloccato per la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: ne avrà per 30 giorni, se non 40. Resta dunque Jovic, che nonostante 7 reti tra A e coppa, non ha ancora convinto. Non per la qualità ma per la sua condizione atletica: gioca quasi da fermo e per uno di 24 anni che ha fatto tutta la preparazione è davvero strano. Italiano come alternativa avrebbe Kouame. Ma è un cerotto, perché l’ivoriano dà il meglio sull’esterno e poi non ha la doppia cifra di gol nel Dna”.