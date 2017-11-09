La Fiorentina vuole Matheus Jesus, dal Portogallo chiedono 8 milioni di euro. Concorrenza di Everton e Torino
L’obiettivo Matheus Jesus, classe ’97, per il centrocampo della Fiorentina, risale già a qualche mese fa ma finora non se n’è fatto mai di nulla. C’è stata anche un’offerta da parte della società viol...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2017 12:27
L’obiettivo Matheus Jesus, classe ’97, per il centrocampo della Fiorentina, risale già a qualche mese fa ma finora non se n’è fatto mai di nulla. C’è stata anche un’offerta da parte della società viola all’Estoril Praia, club che ne possiede parte del cartellino, nonostante il brasiliano sia in prestito al Santos: proposta da 3,5 milioni rispedita al mittente. I portoghesi vorrebbero almeno 8 milioni per il calciatore, seguito anche da Bologna, Sampdoria ed Everton. Cosi riporta Calciomercato.it.