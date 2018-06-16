La Fiorentina prenderà parte alla "Cup of Traditions" con Atletico Bilbao, Fulham e Duisburg

Sabato 28 luglio, alla Schauinland Reisen Arena di Duisburg, la Fiorentina prenderà parte alla “Cup of Traditions”. Il Club viola, insieme a Duisburg, Atletico Bilbao e Fulham, parteciperanno a questo...

Sabato 28 luglio, alla Schauinland Reisen Arena di Duisburg, la Fiorentina prenderà parte alla “Cup of Traditions”. Il Club viola, insieme a Duisburg, Atletico Bilbao e Fulham, parteciperanno a questo mini-torneo giunto alla terza edizione e che coinvolge squadre che hanno almeno 50 anni di permanenza nelle massime serie dei rispettivi campionati. Le squadre si affronteranno in semifinali, finale per il terzo e finale per il primo posto in partite di 45 minuti con calci di rigore in caso di parità al fischio finale. Il sorteggio delle semifinali sarà organizzato nelle prossime settimane.

Fonte: violachannel.tv