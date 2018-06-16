Labaro Viola

La Fiorentina prenderà parte alla "Cup of Traditions" con Atletico Bilbao, Fulham e Duisburg

Sabato 28 luglio, alla Schauinland Reisen Arena di Duisburg, la Fiorentina prenderà parte alla “Cup of Traditions”. Il Club viola, insieme a Duisburg, Atletico Bilbao e Fulham, parteciperanno a questo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2018 12:14
La Fiorentina prenderà parte alla "Cup of Traditions" con Atletico Bilbao, Fulham e Duisburg -
News
Fiorentina
Condividi

Sabato 28 luglio, alla Schauinland Reisen Arena di Duisburg, la Fiorentina prenderà parte alla “Cup of Traditions”. Il Club viola, insieme a Duisburg, Atletico Bilbao e Fulham, parteciperanno a questo mini-torneo giunto alla terza edizione e che coinvolge squadre che hanno almeno 50 anni di permanenza nelle massime serie dei rispettivi campionati. Le squadre si affronteranno in semifinali, finale per il terzo e finale per il primo posto in partite di 45 minuti con calci di rigore in caso di parità al fischio finale. Il sorteggio delle semifinali sarà organizzato nelle prossime settimane.

Fonte: violachannel.tv

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok