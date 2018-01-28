La Fiorentina non sa più come si vince: 2 successi in 12 gare, l'ultimo il 22 dicembre scorso...

La Fiorentina ha dimenticato come si fa a vincere. Dati alla mano, la squadra di Pioli ha infilato una striscia davvero sconfortante: nelle ultime 12 partite, soltanto 2 successi, 6 pareggi e 4 sconfi...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2018 20:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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