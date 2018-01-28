La Fiorentina non sa più come si vince: 2 successi in 12 gare, l'ultimo il 22 dicembre scorso...
La Fiorentina ha dimenticato come si fa a vincere. Dati alla mano, la squadra di Pioli ha infilato una striscia davvero sconfortante: nelle ultime 12 partite, soltanto 2 successi, 6 pareggi e 4 sconfi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 20:28
La Fiorentina ha dimenticato come si fa a vincere. Dati alla mano, la squadra di Pioli ha infilato una striscia davvero sconfortante: nelle ultime 12 partite, soltanto 2 successi, 6 pareggi e 4 sconfitte. Dati allarmanti, che raccontano di una squadra che continua a viaggiare con il freno a mano tirato: l'ultimo successo, del resto, risale al 22 dicembre scorso, quando la viola si impose a Cagliari grazie al gol di Babacar.