La Fiorentina ha già deciso, riscatterà Muriel per 15 milioni. Nelle sue ultime 11 partite...

E’ arrivato in prestito con un diritto di riscatto che in casa viola hanno già deciso di esercitare (costo complessivo dell’operazione circa 15 milioni), tanto è l’entusiasmo che ha messo negli scarpi...

E’ arrivato in prestito con un diritto di riscatto che in casa viola hanno già deciso di esercitare (costo complessivo dell’operazione circa 15 milioni), tanto è l’entusiasmo che ha messo negli scarpini il colombiano. E ora l’unico suo pensiero è quello di incrementare i suoi record. Già, perché nelle ultime undici partite di Serie A, con la Samp prima e coi viola ora, lui ci ha lasciato lo zampino undici volte.

Sette i gol realizzati in questo parziale, più quattro assist che hanno sempre fruttato punti alle sue squadre: adesso c’è solo da impreziosire questo ruolino di marcia. Sa bene che la Fiorentina è a caccia di un nuovo successo esterno in campionato e sa pure che per puntare a un piazzamento internazionale serve uno strappo vero, per alimentare i sogni di una città e di un gruppo che hanno già dimostrato di saper essere più forti di tutto. E’ arrivato (anche) per questo.

Corriere dello Sport