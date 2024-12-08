La Fiorentina cala l'ottava vittoria consecutiva in A! Decisivo il gol di Cataldi con dedica a Bove

La Fiorentina vince di misura al Franchi

Fiorentina-Cagliari alle 12.30 si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la 15ª giornata di Serie A Eni Live. In Serie A i gigliati provengono dai 17' disputati contro l'Inter in casa, nella gara inizialmente sospesa e poi rinviata in seguito al malore che ha colpito Edoardo Bove. In settimana i viola sono stati eliminati dalla Coppa Italia dall'Empoli ai calci di rigore, decisiva la rete di Esposito. Il Cagliari di Davide Nicola invece arriva dalla vittoria casalinga di misura sull'Hellas Verona firmata da Roberto Piccoli.

PRIMO TEMPO- Al 2' la Fiorentina prova subito a trovare l'azione giusta per il gol, cross dentro di Gosens deviato in corner. Ottimo calcio d'angolo battuto da Adlì direttamente in porta. Al 6' Sottil si accentra e riceve palla da Beltran, il numero 7 va alla conclusione spedita in angolo da Sherri. All'8' Fiorentina pericolosa, palla dentro di Kouamé per Dodò che va al tiro in diagonale che finisce di poco a lato. All'11' ottima azione del Cagliari, palla dentro per Piccoli salva De Gea, poi Makoumbou tira e la palla finisce in corner. Al 24' la Fiorentina sblocca il risultato Adli si accentra e poi passa il pallone a Beltran che lo scarica per Cataldi che segna un gran gol dalla distanza, rete con dedica a Bove ed 1-0 Fiorentina. Al 30' ammonito Comuzzo per fallo su Piccoli. Al 31' Beltran scappa alla difesa del Cagliari e poi prova il tiro, palla deviata in corner. Al 33' buon corner battuto da Adlì sul secondo palo, Kouamé fa da sponda, Gosens per poco non arriva per il tap-in. Al 36' Mina stende Sottil, punizione per la Fiorentina. Al 36' buona punizione calciata da Adlì. Dopo 1' di recupero Piccinini fischia la fine del primo tempo, Fiorentina-Cagliari 1-0.

SECONDO TEMPO- Al 47' prima conclusione per la Fiorentina, buon tiro di Ikoné sul secondo palo, chiuso da Sherri. Cagliari che ha iniziato bene il secondo tempo, mettendo in difficoltà i viola. Al 56' dentro Colpani e Kean per Ikoné e Kouamé. Al 57' ammonito Dodò per fallo su Luvumbo. Al 63' Luvumbo va al tiro, pallone deviato in corner. Al 66' doppio cambio, fuori Adlì e Sottil, al suo posto Richardson e Gudmundsson. Al 73' cross dentro per Gaetano che svetta ma non trova la porta. Al 75' giallo per Gosens. Al 76' ottimo colpo di testa di Adopo, De Gea controlla che il pallone finisca sul fondo. Al 79' buona trama di gioco della Fiorentina Gosens arriva al cross palla dentro rasoterra, chiude in angolo Luperto. All'83' fuori Beltran, al suo posto Parisi. All'88' ammonito Luvumbo per fallo su Parisi.

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