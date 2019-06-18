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Kouamè, la Fiorentina è interessata al giocatore. Ecco la richiesta del Genoa per lui

Secondo quanto riportato da Tuttosport Christian Kouamè è sul taccuino di molti club. Il giovane cresciuto nella Sestese, squadra di Firenze, è seguito dal Milan alla Fiorentina, sino al Bologna sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 14:40
Kouamè, la Fiorentina è interessata al giocatore. Ecco la richiesta del Genoa per lui -
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Secondo quanto riportato da Tuttosport Christian Kouamè è sul taccuino di molti club. Il giovane cresciuto nella Sestese, squadra di Firenze, è seguito dal Milan alla Fiorentina, sino al Bologna sono in molti a volere il giocatore ivoriano che il Genoa lascerà partire solo per una cifra superiore ai venti milioni di euro.

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