Kouamè, la Fiorentina è interessata al giocatore. Ecco la richiesta del Genoa per lui

Secondo quanto riportato da Tuttosport Christian Kouamè è sul taccuino di molti club. Il giovane cresciuto nella Sestese, squadra di Firenze, è seguito dal Milan alla Fiorentina, sino al Bologna sono...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2019 14:40

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