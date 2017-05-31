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Italia-S.Marino: esordio da titolare in azzurro per Federico Chiesa.

Serata da ricordare per il gioiello viola Federico Chiesa, il classe '97 della Fiorentina farà il suo esordio con la maglia della Nazionale. Il figlio d'arte scenderà in campo come titolare nella sfid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 21:08
Italia-S.Marino: esordio da titolare in azzurro per Federico Chiesa. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Serata da ricordare per il gioiello viola Federico Chiesa, il classe '97 della Fiorentina farà il suo esordio con la maglia della Nazionale. Il figlio d'arte scenderà in campo come titolare nella sfida contro i modesti sanmarinesi. Questi i due schieramenti:

ITALIA (4-2-4): Scuffet, Conti, Caldara, Ferrari, D'Ambrosio; Gagliardini, Baselli; Berardi, Petagna, Lapadula, Chiesa.
SAN MARINO: Benedettini; Cesarini, Cevoli, Biordi, Brolli, Cervellini, Golinucci, Hirsch, Vitaioli, Tosi, Rinaldi.

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