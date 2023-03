Il Tirreno, Italiano ha scelto: sei gol in sette partita, è Jovic il bomber di coppa

Quattro su ventitré in campionato, ma sei su sette in Europa: questi i numeri di Luka Jovic. Un rendimento a due facce per l’attaccante serbo, che in Conference League si esalta tanto da essere il capocannoniere della competizione. Proprio per questo, scrive il Tirreno, Vincenzo Italiano sembra indirizzato a puntare sul numero 7 della Fiorentina per la gara d’andata di domani col Sivasspor: il desiderio del tecnico viola è quello di chiudere il discorso qualificazione al Franchi, in modo da affrontare la complicata trasferta in Anatolia di prossima settimana con meno patemi possibili.

DAL CENTRO SPORTIVO: SORRIDE ITALIANO IN VISTA DEL SIVASSPOR. ASSENTE SOLTANTO TERZIC