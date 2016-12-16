Hagi senior: "Ianis ha fantasia, ma deve crescere e trovare continuità"
Repubblica Tv riporta oggi le parole di Hagi senior: "La Fiorentina ha fatto un grande acquisto con Ianis: mio figlio è un 10 che ha creatività e fantasia, ma è molto giovane. Deve molto migliorare ed...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2016 15:19
Repubblica Tv riporta oggi le parole di Hagi senior: "La Fiorentina ha fatto un grande acquisto con Ianis: mio figlio è un 10 che ha creatività e fantasia, ma è molto giovane. Deve molto migliorare ed adattarsi nei prossimi mesi in modo tale che la gente inizi ad apprezzarlo e lui possa iniziare a giocare con continuità anche in prima squadra”