Guarente: “Ad Empoli è la partita dell’anno, la Fiorentina è una squadra forte, lotterà per l’Europa”

Ai microfoni di Radiobruno Il Pentasport è intervenuto l’ex calciatore dell’Empoli e dell’Atalanta Tiberio Guarente: “Le squadre arrivano a questa partita in momenti diversi, c’è differenza tecnica e di obbiettivi ovviamente, però l’Empoli si è ripresa con Nicola, mentre la Fiorentina, a causa di qualche problema, è in difficoltà ma si riprenderà.”

Sulla partita: ” Ad Empoli quando arriva la Fiorentina è la partita dell’anno e lo stadio si riempie sempre, per la vicinanza con Firenze è molto sentita, è sempre una bella partita da giocare da calciatore e da vedere.”

Sul mercato: “La Fiorentina ha fatto buoni acquisti, magari le manca qualcosa, non ha trovato ancora il suo bomber, ma è un’ottima squadra che, comunque, lotterà per le prime 6 posizioni, Gudmundsson sarebbe stato un gran colpo, peccato non sia arrivato”.

Su Belotti: “Se continua a giocare come ha iniziato, a Firenze può fare bene e comodo ad Italiano, viene da un periodo dove ha giocato poco quindi ci sta abbia qualche difficoltà iniziale, è forte e ha grandi qualità, ha segnato tanto sa come far gol.”

Su Arthur, Nico e Bonaventura: “Sono i giocatori più importanti, adesso hanno qualche problema, ma sono la colonna della squadra. La stagione è lunga, ci sono tante partite ed i problemi fisici capitano a tutti, una volta rientrati saranno fondamentali per la viola. Giocare a Firenze non è semplice per nessuno, la maglia pesa tanto.”