Gazzetta: tre punti per voltare pagina e tenere vivo il sogno europeo

Anche la Gazzetta dello Sport dedica un ampio spazio alla vittoria della Fiorentina sull'Udinese, grazie alla quale la squadra di Pioli rilancia le sue ambizioni di classifica: "Tre punti per voltare...

Anche la Gazzetta dello Sport dedica un ampio spazio alla vittoria della Fiorentina sull'Udinese, grazie alla quale la squadra di Pioli rilancia le sue ambizioni di classifica: "Tre punti per voltare pagina, per tenere vivo il sogno europeo e per dare il tempo a un gruppo con tante facce nuove di diventare una squadra".

"La Fiorentina resta un cantiere aperto ma ritrova il sorriso grazie a una doppietta di Thereau che non è un mostro di continuità ma ha colpi importanti. Ancora una volta la squadra di Pioli sbanda nella fase conclusiva. Difficile capire se per motivi fisici o psicologici. Ma se la Fiorentina vuole riprendersi il posto nelle Coppe dovrà crescere in qualità e personalità. E velocemente".

Fonte: La Gazzetta dello Sport