Gazzetta, Ribery richiesta d'ingaggio da spavento ma uno spiraglio per i viola resta aperto se...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina ha contattato il procuratore di Franck Ribery ma la richiesta è stata 2 anni di contratto a 8 milioni netti a stagione più...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina ha contattato il procuratore di Franck Ribery ma la richiesta è stata 2 anni di contratto a 8 milioni netti a stagione più diversi bonus. Cifre da spavento per i viola che a causa del fatturato non possono permettersi una follia simile. Uno spiraglio però c'è se il francese accettasse 2 milioni in meno. Alla squadra gigliata non resta che attendere e sperare che nessuna squadra offri così tanto all'attaccante.