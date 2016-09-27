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Gazzetta: “Da Montella una lezione di stile a Paulo Sousa”

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Gazzetta: “Da Montella una lezione di stile a Paulo Sousa”

Redazione

27 Settembre · 11:46

Aggiornamento: 27 Settembre 2016 · 11:46

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L’editorialista della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti torna sui fatti di Fiorentina-Milan. E, dopo aver evidenziato come l’aeroplanino non sia ancora riuscito ad incidere sul piano del gioco, si sofferma su quello che è successo nell’extra campo. “Montella regala la sua lezione non in panchina, ma in sala stampa quando pizzica Paulo Sousa sulla cultura del sospetto e non se la prende con Orsato che all’ultimo secondo non aveva fischiato un’evidente e pericolosissima punizione a favore del Milan, sottolineando col sorriso sulle labbra che bisogna lasciare sbagliare gli arbitri. Un’autentica e rarissima lezione di stile da parte dell’allenatore milanista ex di turno”.

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