Gazzetta: Fiorentina - Brescia è solo un lampo di Tonali. Troppo poco per Montella...
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la gara di ieri sera al Rigamonti, finita 0-0. “Fiorentina-Brescia è solo un lampo di Tonali sul gol poi annullato ad Aye. Troppo poco per una gara di...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 10:24
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la gara di ieri sera al Rigamonti, finita 0-0. “Fiorentina-Brescia è solo un lampo di Tonali sul gol poi annullato ad Aye. Troppo poco per una gara di serie A”, il giudizio della rosea.