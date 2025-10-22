22 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:40

Gazzetta dura: “Alla Fiorentina c’è poco da salvare, neanche i gol di Kean. 10 gol subiti in 7 gare”

“Ho messo tra le cose da salvare i gol in bianco e nero di Pelè”, cantava Luca Barbarossa. Ma, in questo momento, alla Fiorentina c’è davvero poco da salvare, neppure i gol di Moise Kean. Perché il numero 20 viola ha segnato soltanto una rete alla Roma alla sesta giornata, sbloccandosi. II piatto dell’attacco piange, ma di brutto. Kean: un gol, Dzeko, Gudmundsson e Piccoli zero. E se vogliamo aggiungerci anche Fazzini, pure lui e ancora a secco. La squadra di Stefano Pioli in campionato ha prodotto cinque gol in sette partite subendone 10. Per un bilancio di tre pareggi tutti esterni e quattro sconfitte, tre delle quali in casa, l’ultima a San Siro contro il Milan domenica sera. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

