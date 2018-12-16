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(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole

"Felice per la vittoria e per essere tornato al goal al Franchi. Chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi dal mio gesto, a volte la passione e la tensione giocano brutti scherzi. AVANTI...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 00:06
(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Felice per la vittoria e per essere tornato al goal al Franchi. Chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi dal mio gesto, a volte la passione e la tensione giocano brutti scherzi. AVANTI INSIEME e testa alla prossima partita! 💜🔥#ForzaViola"

Questo il testo del post che Simeone ha pubblicato su Instagram per scusarsi ulteriormente della sua esultanza polemica. Scuse però che non hanno sortito molto effetto, visto che, molti tifosi hanno continuato ad insultarlo nei commenti. Di seguito il post di Simeone ed alcune risposte di rilievo:

(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole

(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole
(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole
(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole
(FOTO) Simeone si scusa ma i tifosi non la prendono bene. Ecco le risposte alle sue parole

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