(FOTO) Montella, ecco come cambia il modulo e gli interpreti della squadra viola

Fiorentina affidata a mister Vincenzo Montella dopo le dimissioni di Pioli a seguito dei disguidi con la società. Per il neo tecnico viola si tratta di un ritorno a Firenze ed è già pronto a dare la p...

Fiorentina affidata a mister Vincenzo Montella dopo le dimissioni di Pioli a seguito dei disguidi con la società. Per il neo tecnico viola si tratta di un ritorno a Firenze ed è già pronto a dare la propria impronta sulla squadra. Il modulo più spesso adottato da Montella è il 4-2-3-1, che si adatterebbe bene agli uomini a sua disposizione. La difesa a 4 è già consolidata, in mediana potrebbe alternare Edmilson e Dabo al fianco di Veretout nel ruolo di regista. Muriel e Simeone si giocheranno il posto davanti, con l’opzione di giocare anche assieme con il colombiano che in quel caso partirebbe da rifinitore. Chiesa, Mirallas e Gerson si divideranno le corsie, mentre sulla trequarti sta facendo un buon campionato Benassi. Vediamo dunque in grafica come potrebbe giocare la Fiorentina con l’arrivo di Montella.

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