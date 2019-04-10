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(FOTO) Montella, ecco come cambia il modulo e gli interpreti della squadra viola

Fiorentina affidata a mister Vincenzo Montella dopo le dimissioni di Pioli a seguito dei disguidi con la società. Per il neo tecnico viola si tratta di un ritorno a Firenze ed è già pronto a dare la p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 13:55
(FOTO) Montella, ecco come cambia il modulo e gli interpreti della squadra viola -
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Fiorentina affidata a mister Vincenzo Montella dopo le dimissioni di Pioli a seguito dei disguidi con la società. Per il neo tecnico viola si tratta di un ritorno a Firenze ed è già pronto a dare la propria impronta sulla squadra. Il modulo più spesso adottato da Montella è il 4-2-3-1, che si adatterebbe bene agli uomini a sua disposizione. La difesa a 4 è già consolidata, in mediana potrebbe alternare Edmilson e Dabo al fianco di Veretout nel ruolo di regista. Muriel e Simeone si giocheranno il posto davanti, con l’opzione di giocare anche assieme con il colombiano che in quel caso partirebbe da rifinitore. Chiesa, Mirallas e Gerson si divideranno le corsie, mentre sulla trequarti sta facendo un buon campionato Benassi. Vediamo dunque in grafica come potrebbe giocare la Fiorentina con l’arrivo di Montella.

(FOTO) Montella, ecco come cambia il modulo e gli interpreti della squadra viola

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