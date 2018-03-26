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Formazione anti-Juventus, Gori e Sottil sempre dal primo minuto. Diakhate..

La formazione ufficiale della Fiorentina primavera che oggi alle 15 sfiderà nella simifinale di Coppa Viareggio la Juventus.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 14:21
Formazione anti-Juventus, Gori e Sottil sempre dal primo minuto. Diakhate.. - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La formazione ufficiale della Fiorentina primavera che oggi alle 15 sfiderà nella simifinale di Coppa Viareggio la Juventus. Nei quarti, la Fiorentina ha sconfitto il Sassuolo con reti di Gori, Maganjic e autorete.

Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Mosti, Pinto, Ceccacci, Ranieri; Valencic, Lakti, Diakhate; Maganjic, Sottil, Gori.

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