Formazione anti-Juventus, Gori e Sottil sempre dal primo minuto. Diakhate..
La formazione ufficiale della Fiorentina primavera che oggi alle 15 sfiderà nella simifinale di Coppa Viareggio la Juventus.
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 14:21
La formazione ufficiale della Fiorentina primavera che oggi alle 15 sfiderà nella simifinale di Coppa Viareggio la Juventus. Nei quarti, la Fiorentina ha sconfitto il Sassuolo con reti di Gori, Maganjic e autorete.
Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Mosti, Pinto, Ceccacci, Ranieri; Valencic, Lakti, Diakhate; Maganjic, Sottil, Gori.