Flachi: "Chiesa non ha simulato, ho visto cose peggiori. Pioli bravo.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi. Queste le sue parole

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi. Queste le sue parole: “Chiesa non si è tuffato in modo intenzionale, è stato bravo a tagliare la strada a Toloi e creare il contatto. Ho visto rigori peggiori. Federico è un patrimonio dell’Italia e non bisogna accanirsi, non è bello. Gasperini? Puntare il dito come ha fatto lui è una cosa brutta. La vittoria della squadra viola è passata in secondo piano e questo dispiace. La forza di questo gruppo è che tutti si sentono titolari, in questo è stato bravo Pioli. La Fiorentina ha già dato un’impronta di quello che potrà fare in campionato”.