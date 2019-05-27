Fiorentina-Genoa, le accuse dei telecronisti spagnoli: "Questa partita è una vergogna"

«Una vergogna!» Questo il commento di Miguel Angel Roman, stimato telecronista di Movistar, che era a Firenze per commentare la gara del Franchi: «Fiore 0 Genoa 0 salve le due squadre dalla retrocessi...

«Una vergogna!» Questo il commento di Miguel Angel Roman, stimato telecronista di Movistar, che era a Firenze per commentare la gara del Franchi: «Fiore 0 Genoa 0 salve le due squadre dalla retrocessione. Alla Fiore bastava il pari. Il Genoa è stato salvato dalla sconfitta dell’Empoli. Probabilmente la peggior partita che ho commentato in vita mia».

«È stato vergognoso – dice oggi Miguel Angel alla Gazzetta dello Sport – ma anche assurdo. Perché se la Fiorentina si presentava alla partita con una situazione di relativa comodità, poteva salvarsi anche perdendo, il Genoa si è affidato completamente all’Inter. Io mi aspettavo che almeno all’inizio il Genoa ci provasse, e invece niente. Zero, nada. Si è risvegliato appena appena col pareggio dell’Empoli, quando Prandelli ha fatto un cambio. Poi stava per farne un altro ma l’ha cancellato quando è arrivata la notizia del nuovo vantaggio dell’Inter. Ulteriore conferma che il Genoa ha affidato il suo destino ai nerazzurri».

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