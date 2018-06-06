Finale scudetto primavera. Fiorentina-Inter/Juventus, ecco tutte le info

Battendo 2-0 l'Atalanta nella semifinale, per effetto delle reti di Gori e Dakhatè, la Fiorentina si giocherà lo scudetto. La data della finale è sabato 9 giugno alle ore 20.45. Il fischio d'inizio sa...

Battendo 2-0 l'Atalanta nella semifinale, per effetto delle reti di Gori e Dakhatè, la Fiorentina si giocherà lo scudetto. La data della finale è sabato 9 giugno alle ore 20.45. Il fischio d'inizio sarà dato dallo stadio MAPEI di Reggio nell'Emilia. Stasera si deciderà l'avversaria dei viola, alle ore 18 e sarà o l'Inter di Vecchi oppure la Juventus di Dal Canto. Per chi volesse andare prezzi saranno modici non ancora ufficializzati, ma i costi del biglietto dovrebbero essere di 5-10 euro.