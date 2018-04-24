Ferlaino ci crede: "Se il Napoli vince a Firenze ha vinto lo scudetto. Calendario Juve più complicato"

"Io ci credo. Noi napoletani dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra per quello che sta facendo. Il calendario della Juventus è complicato, mentre il Napoli se vince a Firenze non avrà più ostaco...

A cura di Redazione Labaroviola 24 aprile 2018 11:15

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