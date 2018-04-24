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Ferlaino ci crede: "Se il Napoli vince a Firenze ha vinto lo scudetto. Calendario Juve più complicato"

"Io ci credo. Noi napoletani dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra per quello che sta facendo. Il calendario della Juventus è complicato, mentre il Napoli se vince a Firenze non avrà più ostaco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 11:15
Ferlaino ci crede: "Se il Napoli vince a Firenze ha vinto lo scudetto. Calendario Juve più complicato" -
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"Io ci credo. Noi napoletani dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra per quello che sta facendo. Il calendario della Juventus è complicato, mentre il Napoli se vince a Firenze non avrà più ostacoli": lo ha detto Corrado Ferlaino, il presidente degli unici due scudetti del Napoli, parlando alla Gazzetta dello Sport circa le prospettive di vittoria del campionato da parte del club azzurro.

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