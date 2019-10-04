Esplode la Ribery mania, 5.000 magliette vendute e molti tagli di capelli come i suoi
Come riporta Il Corriere Fiorentino, a Firenze tutti vogliono i capelli alla Ribery, acconciatura che il francese ha inaugurato lo scorso marzo quando era ancora al Bayern. Sfumature sui lati e un num...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 11:54
Come riporta Il Corriere Fiorentino, a Firenze tutti vogliono i capelli alla Ribery, acconciatura che il francese ha inaugurato lo scorso marzo quando era ancora al Bayern. Sfumature sui lati e un numero 7 ben in vista. Lo stesso entusiasmo si respira anche nei negozi: sono state vendute oltre 5.000 maglie originali di FR7. Tante aziende private, inoltre, si stanno attrezzando per ideare abbigliamenti e cover legati a lui