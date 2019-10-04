Esplode la Ribery mania, 5.000 magliette vendute e molti tagli di capelli come i suoi

Come riporta Il Corriere Fiorentino, a Firenze tutti vogliono i capelli alla Ribery, acconciatura che il francese ha inaugurato lo scorso marzo quando era ancora al Bayern. Sfumature sui lati e un num...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2019 11:54

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