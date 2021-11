Sarà un vero esodo quello dei tifosi viola al Castellani di Empoli per la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15. Sono attesi oltre tremila sostenitori della Fiorentina e lo stadio degli azzurri dovrebbe arrivare ad una capienza di oltre 9 mila spettatori in totale. Lo scrive Repubblica.

