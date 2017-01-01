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Domani la Fiorentina torna ad allenarsi. Allenamento a porte aperte a metà settimana...

A metà settimana una sorpresa per tutti i tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2017 23:01
Domani la Fiorentina torna ad allenarsi. Allenamento a porte aperte a metà settimana... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domani dopo ben 10 giorni di riposo la compagine viola di mister Sousa tornerà ad allenarsi ai campini. Si comincerà a smaltire le scorie delle vacanze natalizie per preparare al meglio la sfida contro il Pescara in programma Domenica 8 Gennaio. A metà settimana inoltre la società aprirà le porte per il consueto allenamento al Franchi.

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