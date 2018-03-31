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Digiuno finito per Simeone, Fiorentina avanti dopo 2 minuti

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 2' minuti di gioco. Crossa dalla sinistra di Maxi Olivera e palla respinta dalla difesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 14:53
Digiuno finito per Simeone, Fiorentina avanti dopo 2 minuti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 2' minuti di gioco. Crossa dalla sinistra di Maxi Olivera e palla respinta dalla difesa. Al limite dell'area botta di prima di Saponara parata da Cordaz; sulla respinta Simeone non perdona e sblocca la partita.

L'argentino torna cosi a sorridere, trovando la via della rete dopo quasi 700 minuti di digiuno

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