Digiuno finito per Simeone, Fiorentina avanti dopo 2 minuti
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 2' minuti di gioco. Crossa dalla sinistra di Maxi Olivera e palla respinta dalla difesa
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 14:53
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 2' minuti di gioco. Crossa dalla sinistra di Maxi Olivera e palla respinta dalla difesa. Al limite dell'area botta di prima di Saponara parata da Cordaz; sulla respinta Simeone non perdona e sblocca la partita.
L'argentino torna cosi a sorridere, trovando la via della rete dopo quasi 700 minuti di digiuno