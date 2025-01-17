Dal Brasile rivelano: "Il Botafogo ha accettato l'offerta dello Zenit per Luiz Henrique di 35 milioni"

Secondo quanto riportato da Globo, giornale brasiliano, il Botafogo avrebbe accettato l'offerta di 35 milioni di euro per Luiz Henrique per il trasferimento immediato del calciatore. Se questa notizia...

Secondo quanto riportato da Globo, giornale brasiliano, il Botafogo avrebbe accettato l'offerta di 35 milioni di euro per Luiz Henrique per il trasferimento immediato del calciatore. Se questa notizia dovesse essere confermata, potrebbe dunque svanire l'obiettivo della Fiorentina dell'esterno classe 2001 che era il grande obiettivo viola in questa sessione di mercato. Il portale brasiliano aggiunge che il destino di Luiz Henrique sarà deciso nei prossimi giorni.