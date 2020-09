Da Milano, il Bologna può prendere Cutrone, ma solo se salta l’arrivo di Supryaga. I dettagli

Secondo quanto riportato Fcinternews, il Bologna per l’attacco ha messo gli occhi su Vladislav Supryaga dalla Dinamo Kiev, il club di Joe Saputo ha offerto 12 milioni di euro per prendere il centravanti, non dovesse arrivare sotto le due torri il gioiellino ucraino i piani B di Walter Sabatini parlerebbero italiano: ovvero Patrick Cutrone (Fiorentina) e lo stesso Andrea Pinamonti. Ricordiamo che Cutrone è alla Fiorentina in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. L’obbligo scatta al raggiungimento di un certo numero di presenze, dunque la società viola può rispedire al mittente quando vuole l’attaccante ex Milan.

