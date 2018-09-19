Cross di Biraghi e gol di Simeone! Fiorentina in vantaggio dopo 15' minuti
Dopo un'azione sviluppata sulla destra, scarico su Biraghi che di prima mette un cross preciso in mezzo all'area. Ad avventarsi sul pallone è il Cholito Simeone
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 18:57
Dopo un'azione sviluppata sulla destra, scarico su Biraghi che di prima mette un cross preciso in mezzo all'area. Ad avventarsi sul pallone è il Cholito Simeone che di testa realizza una bellissima rete. L'argentino si rifà immediatamente dopo i due errori sotto porta nei minuti precedenti
È 0-1 al Ferraris dopo 15' minuti