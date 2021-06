CorSport, Vlahovic, la Juventus ci prova con la “formula Chiesa”. Il bomber vale almeno 60 milioni

Juve, Vlahovic dopo Chiesa. La concorrenza è fortissima e nutrita, insomma, ma Max Allegri ha espressamente indicato Vlahovic come uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco della sua nuova Juve. La Fiorentina non intende privarsi del suo gioiello. Commisso farà di tutto per trattenerlo. L’arrivo del nuovo allenatore ha riportato entusiasmo nell’ambiente e l’intento è quello di confermare pure Vlahovic per dare fondamenta ancora più solide al progetto. Un passo da parte del presidente viola, in ogni caso, andrà fatto e riguarderà il contatto, in scadenza nel 2023. Dalla società filtra un cauto ottimismo di poter arrivare al traguardo del rinnovo: questo comporterebbe anche un adeguamento dell’ingaggio che attualmente è di 700 mila euro a stagione. La Fiorentina non ha mai fissato un prezzo per Dusan.

La valutazione del bomber, in ogni caso, non si discosterebbe dai 60 milioni. Questa sarebbe la base da cui partirebbe, eventualmente, una trattativa e verosimilmente potrebbe anche scatenarsi un’asta internazionale. L’idea della Signora sarebbe di tentare il colpaccio proponendo alla Fiorentina di utilizzare pure Vlahovic la formula utilizza per l’affare Chiesa. I bianconeri hanno vinto la corsa a Federico allestendo un’operazione articolata: prestito decisamente oneroso, con obbligo o diritto di riscatto a titolo definitivo condizioni contrattuali per 50 milioni più bonus per ulteriori 10. La soluzione per il serbo potrebbe essere simile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

