Corriere dello Sport svela: “La clausola di Kean è pagabile in due rate da 26 milioni”

Fino al 15 giugno l’ansia dei tifosi viola e di Stefano Pioli per Moise Kean, non accennerà a diminuire. Le voci sul suo futuro sono moltissime, e non si placano. Ieri era stato rilanciato un interesse del Napoli, che viene smentito dal quotidiano. I partenopei hanno altri obiettivi, come Lucca o Darwin Nunez.

Finchè sarà attiva la clausola il rischio di una cessione c’è, ma dipende tutto dalla sua volontà. Le pretendenti restano sempre due, il Manchester United e l’Al Qadsiah. I Red Devils non hanno ancora presentato nessuna offerta, a differenza dei sauditi. Tra l’altro la clausola di Kean sarà pagabile in due rate da 26 milioni. Per adesso il ragazzo non ha fatto trapelare nulla sul suo futuro, ma Firenze resta col fiato sospeso. Lo scrive il Corriere dello Sport.