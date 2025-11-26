Corriere dello Sport si interroga: “Vanoli anticiperà la novità tattica cambiando il sistema di gioco?”

E chissà che Vanoli, mancando contemporaneamente i due titolari, non anticipi i tempi della novità tattica cambiando il sistema di gioco: forse non domani contro l’Aek, se non a partita in corso compatibilmente con l’andamento per fare subito una riprova, ma domenica a Bergamo in un’occasione che conta molto di più per mille motivi. Intanto, però, in Conference League potrebbe ricominciare da dove ha finito sabato sera contro la Juventus: con Kouadio a destra e Fortini a sinistra. Due 2006, due sane ventate di qua e di là per una Fiorentina in cerca di ossigeno. Lo riporta il Corriere dello Sport.