Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport si interroga: "Vanoli anticiperà la novità tattica cambiando il sistema di gioco?"

Corriere dello Sport si interroga: “Vanoli anticiperà la novità tattica cambiando il sistema di gioco?”

Il tecnico potrebbe cambiare a Bergamo

E chissà che Vanoli, mancando contemporaneamente i due titolari, non anticipi i tempi della novità tattica cambiando il sistema di gioco: forse non domani contro l’Aek, se non a partita in corso compatibilmente con l’andamento per fare subito una riprova, ma domenica a Bergamo in un’occasione che conta molto di più per mille motivi. Intanto, però, in Conference League potrebbe ricominciare da dove ha finito sabato sera contro la Juventus: con Kouadio a destra e Fortini a sinistra. Due 2006, due sane ventate di qua e di là per una Fiorentina in cerca di ossigeno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

