Corriere dello Sport: “Oggi Palladino firma con la Fiorentina. La Lazio c’è, serve velocità”

Fiorentina-Palladino, ci siamo. Se oggi va come deve andare, la società gigliata avrà il suo nuovo allenatore. L’incontro di venerdì tra Raffaele Palladino e Rocco Commisso è servito per limare gli ultimi dettagli e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la firma.Contratto biennale più opzione per il terzo anno. Tutto sembra deciso, ma nel calcio serve concretezza e velocità.

Sì, perché Raffaele Palladino piace anche ad altri club. Come per esempio la Lazio che, per adesso, un allenatore c’è l’ha ma non sappiamo ancora per quanto. La Fiorentina deve agire in fretta, soltanto così si potranno evitare colpi di scena. Domani inoltre prevista la conferenza stampa della società, dove Pradè presenterà Roberto Goretti al posto di Nicolas Burdisso e farà il punto della stagione. Dopodiché, la rivoluzione viola è pronta a prendere forma con Palladino alla guida, salvo sorprese. Lo scrive il Corriere dello Sport.