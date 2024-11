Corriere dello Sport: “La situazione del Franchi è complessa, le parole di Ferrari sono chiare”

La Fiorentina, attraverso il direttore generale Alessandro Ferrari, ribadisce la visione di Rocco Commisso per il club, che punta su un modello sostenibile, strutture all’avanguardia e un forte legame con l’Italia. Il Viola Park, un investimento di oltre 120 milioni, è ora la casa della Fiorentina, un luogo di crescita per giocatori italiani destinati a rafforzare anche la Nazionale. Ferrari sottolinea che giovani come Comuzzo, Martinelli e Ranieri, formati nel vivaio, sono esempi di questo progetto.

La situazione dello stadio Franchi, tuttavia, rimane complessa: la ristrutturazione, rallentata dalla burocrazia, non sarà conclusa prima del 2029, penalizzando il club a livello economico e sportivo. Sul fronte sportivo, la Fiorentina ha trovato un leader in Palladino, scelto subito dopo la finale di Atene, e in Kean, che rappresenta la nuova identità viola e ispira i giovani tifosi fiorentini. Lo riporta il Corriere dello Sport.