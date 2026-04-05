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Corriere dello Sport: “Fiorentina molto deludente: lenta, disorganizzata e priva di idee nonostante la sosta”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Fiorentina molto deludente: lenta, disorganizzata e priva di idee nonostante la sosta”

Redazione

5 Aprile · 09:38

Aggiornamento: 5 Aprile 2026 · 09:38

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De Gea ieri in versione straordinaria

Il Verona gioca, attacca e crea numerose occasioni, ma si scontra con un De Gea in versione straordinaria che tiene in piedi la Fiorentina per tutta la partita. I viola, invece, restano passivi e quasi mai pericolosi fino al 37 della ripresa, quando Fagioli trova il gol vittoria. Un risultato che premia oltre misura la squadra di Vanoli, ma che vale punti fondamentali per la salvezza, mentre per il Verona suona come una condanna quasi definitiva.

La prestazione della Fiorentina è infatti molto deludente: lenta, disorganizzata e priva di idee, nonostante il buon momento precedente alla sosta. Nemmeno le assenze bastano a giustificare una squadra così in difficoltà, incapace di costruire gioco e spesso in balia degli avversari. Il Verona, pur senza eccellere, riesce a rendersi pericoloso più volte, fermato solo dagli interventi decisivi del portiere viola.

Nella ripresa cambia poco: la Fiorentina continua a faticare e anche i tentativi tattici di Vanoli non producono effetti concreti. Quando però il Verona perde ordine e lucidità, arriva l’episodio decisivo: una ripartenza gestita da Harrison libera Fagioli, che segna con freddezza dopo aver colpito il palo. Il finale è carico di tensione, ma sancisce una vittoria preziosissima per i viola, simbolo di un calcio in cui spesso conta solo il risultato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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