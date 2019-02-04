Coppa Italia, la semifinale al Franchi si giocherà mercoledì 27 febbraio. L'orario...
La Lega Calcio ha ufficializzato i giorni e gli orari delle semifinali di andata della TIM CUPMartedì 26 febbraio 2019 LAZIO – MILAN ore 21.00 Rai UnoMercoledì 27 febbraio 2019 FIORENTINA – ATALANTA o...
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2019 13:35
La Lega Calcio ha ufficializzato i giorni e gli orari delle semifinali di andata della TIM CUP
Martedì 26 febbraio 2019 LAZIO – MILAN ore 21.00 Rai Uno
Mercoledì 27 febbraio 2019 FIORENTINA – ATALANTA ore 21.00 Rai Uno
I biglietti saranno messi in vendita dalla società viola già nei prossimi giorni.