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Coppa Italia, la semifinale al Franchi si giocherà mercoledì 27 febbraio. L'orario...

La Lega Calcio ha ufficializzato i giorni e gli orari delle semifinali di andata della TIM CUPMartedì 26 febbraio 2019 LAZIO – MILAN ore 21.00 Rai UnoMercoledì 27 febbraio 2019 FIORENTINA – ATALANTA o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2019 13:35
Coppa Italia, la semifinale al Franchi si giocherà mercoledì 27 febbraio. L'orario... -
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La Lega Calcio ha ufficializzato i giorni e gli orari delle semifinali di andata della TIM CUP

Martedì 26 febbraio 2019 LAZIO – MILAN ore 21.00 Rai Uno
Mercoledì 27 febbraio 2019 FIORENTINA – ATALANTA ore 21.00 Rai Uno

I biglietti saranno messi in vendita dalla società viola già nei prossimi giorni.

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