Con Bati appuntamento il 16 luglio. Sempre legato a Firenze, la Fiorentina lo attende

Come riporta nelle sue pagine La Repubblica, il 16 luglio a Chicago, precisamente a Bridgeview, il Re Leone dovrebbe unirsi alla Fiorentina in occasione della partita di debutto della viola all'ICC. O...

Come riporta nelle sue pagine La Repubblica, il 16 luglio a Chicago, precisamente a Bridgeview, il Re Leone dovrebbe unirsi alla Fiorentina in occasione della partita di debutto della viola all'ICC. Ora Batigol è in Argentina per sistemare alcune cose personali ed i suoi purtroppo perenni problemi alle caviglie. Gli è stato offerto un contratto come uomo immagine, rappresentante negli incontri Uefa ed ambasciatore in Sud America. Un occhio attento come quello di Bati può far soltanto le fortune della Fiorentina. L'ex attaccante ha richiesto tempo in seguito all'offerta economica. Il filo con Firenze non si è mai spezzato. La Fiorentina lo aspetta.