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Chiesa, scongiurato il peggio. Ecco quando tornerà la stella della Fiorentina

Federico Chiesa stamani si è presentato regolarmente al centro sportivo per svolgere le terapie post infortunio. Si dovrebbe trattare di un banale affaticamento dovuto alle troppe partite giocate in s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 19:30
Chiesa, scongiurato il peggio. Ecco quando tornerà la stella della Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Chiesa stamani si è presentato regolarmente al centro sportivo per svolgere le terapie post infortunio. Si dovrebbe trattare di un banale affaticamento dovuto alle troppe partite giocate in stagione senza mai essere sostituito. La sua presenza a Cagliari dunque è molto probabile, starà a Pioli decidere se rischiarlo

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