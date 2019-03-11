Chiesa, scongiurato il peggio. Ecco quando tornerà la stella della Fiorentina

Federico Chiesa stamani si è presentato regolarmente al centro sportivo per svolgere le terapie post infortunio. Si dovrebbe trattare di un banale affaticamento dovuto alle troppe partite giocate in s...

Federico Chiesa stamani si è presentato regolarmente al centro sportivo per svolgere le terapie post infortunio. Si dovrebbe trattare di un banale affaticamento dovuto alle troppe partite giocate in stagione senza mai essere sostituito. La sua presenza a Cagliari dunque è molto probabile, starà a Pioli decidere se rischiarlo