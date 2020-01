Ecco la seconda parte dell’intervista di Chiesa, dove parla della nuova società viola: “Per noi è una sensazione incredibile, perché Rocco ha voluto acquistare la Fiorentina e ha investito sulla ciola. E l’ha dimostrato acquistando il terreno di Bagno a Ripoli per costruire il nuovo centro sportivo. E’ una delle tante cose positive che ha fatto da quando è arrivato. Vuole costruire un grande club. E’ venuto qui con l’intenzione di investire, ora anche sul nuovo stadio. Questo serve anche a riportare in alto la Serie A. Quando mio padre giocava, tanti giocatori forti e al top volevano venire in Italia. Spero che questo possa accadere di nuovo in futuro”.