Chiesa in Fiorentina anche l’anno prossimo? Si può, i Della Valle possono "usarlo". La situazione...

Il Corriere dello Sport si sofferma su Federico Chiesa, talento viola in vetrina. Il giocatore piace a mezza Europa, così giovane ha già fatto vedere un potenziale davvero alto. Secondo il quotidiano...

Il Corriere dello Sport si sofferma su Federico Chiesa, talento viola in vetrina. Il giocatore piace a mezza Europa, così giovane ha già fatto vedere un potenziale davvero alto. Secondo il quotidiano la permanenza del giocatore a Firenze è possibile. Antognoni lo ha accennato prima della gara di Bergamo e i Della Valle potrebbero puntare proprio su questa mossa per riavvicinarsi all’ambiente viola. Ovviamente anche il parere del ragazzo significa molto ma la permanenza di Federico in viola non è assolutamente da escludere.