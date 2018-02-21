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Chiesa in Fiorentina anche l’anno prossimo? Si può, i Della Valle possono "usarlo". La situazione...

Il Corriere dello Sport si sofferma su Federico Chiesa, talento viola in vetrina. Il giocatore piace a mezza Europa, così giovane ha già fatto vedere un potenziale davvero alto. Secondo il quotidiano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2018 10:29
Chiesa in Fiorentina anche l’anno prossimo? Si può, i Della Valle possono "usarlo". La situazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Il Corriere dello Sport si sofferma su Federico Chiesa, talento viola in vetrina. Il giocatore piace a mezza Europa, così giovane ha già fatto vedere un potenziale davvero alto. Secondo il quotidiano la permanenza del giocatore a Firenze è possibile. Antognoni lo ha accennato prima della gara di Bergamo e i Della Valle potrebbero puntare proprio su questa mossa per riavvicinarsi all’ambiente viola. Ovviamente anche il parere del ragazzo significa molto ma la permanenza di Federico in viola non è assolutamente da escludere.

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