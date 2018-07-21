Chiesa: "I tifosi sono fantastici. Fiero di far parte di un gruppo di grandi uomini. Davide è sempre con noi"

Dal palco di Moena, in occasione della presentazione della squadra, sono arrivate le parole di Federico Chiesa: "E' fantastico vedere tutti questi tifosi per la presentazione della squadra, ci avete d...

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2018 22:40

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