Chiesa: "I tifosi sono fantastici. Fiero di far parte di un gruppo di grandi uomini. Davide è sempre con noi"
Dal palco di Moena, in occasione della presentazione della squadra, sono arrivate le parole di Federico Chiesa: "E' fantastico vedere tutti questi tifosi per la presentazione della squadra, ci avete d...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 22:40
Dal palco di Moena, in occasione della presentazione della squadra, sono arrivate le parole di Federico Chiesa: "E' fantastico vedere tutti questi tifosi per la presentazione della squadra, ci avete dimostrato tutto il vostro affetto nei momenti difficili come nella passata stagione. Davide è sempre qui con noi, è il dodicesimo giocatore in campo. Sono davvero felice di far parte di un gruppo fatto di grandissimi uomini".