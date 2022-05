Chi sono i giocatori della Fiorentina più pagati nell’anno 2021-22?

La Fiorentina, nel biennio 2021-2022, ha continuato a ridurre il suo monte-ingaggi. Tra i principali provvedimenti presi, troviamo il saluto di un allenatore sicuramente costoso come Gattuso, affidando quindi la panchina a uno degli ultimi tecnici più vincenti, Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano è conosciuto per essere l’artefice del miracolo Spezia, percependo così un ingaggio da 1 milione a stagione. Viene quindi da chiedersi, chi sono gli sportivi più pagati?

Al momento, i due giocatori più pagati della Fiorentina sono senza ombra di dubbio il neoacquisto Torreira e l’altro serbo Milenkovic, con una spesa pari a 2.5 milioni. Troviamo poi Josè Callejon e Gonzales, con 2.2 milioni, e Kokorin con 1.8 milioni.

Lucas Torreira: il centrocampista

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, nato a Fray Bentos l’11 febbraio 1996, è un calciatore uruguaiano, centrocampista della Fiorentina, preso in prestito dall’Arsenal. Il suo ingaggio è pari a 2.5 milioni.

Marco Fanuli su “Il Fatto Quotidiano” lo descrive come “il ragazzo dal moto perpetuo. Piccolo di statura ma tosto di natura, diventa con il tempo un mediano interditore davanti alla linea difensiva, un atleta di sicuro affidamento. Grazie, inoltre, alle sue doti tecniche e a un destro “educato”, riesce ad unire il lavoro sporco da incontrista ai compiti più sottili di regia”. Per caratteristiche può essere paragonato a Lucas Biglia, vicecampione del mondo nel 2014 e vicecampione del Sud America nel 2015 e nel 2016, giocatore a cui lo stesso Torreira dichiara di ispirarsi.

Nikola Milenkovic: il difensore della Fiorentina

Nikola Milenković, nato Belgrado il 12 ottobre 1997, è un calciatore serbo, difensore della Fiorentina e della nazionale serba. Il suo ingaggio è pari a quello di Lucas Torreira, quindi di 2.5 milioni.

Il suo ruolo principale è quello di difensore centrale. È un giocatore molto abile nel gioco aereo e molto bravo in fase di anticipo. Fortunatamente, nonostante la stazza possente, può essere impiegato anche come terzino destro. Riesce quindi ad unire una grande forza fisica ad un eccellente senso della posizione.

Nicolás Iván González: l’attaccante della Fiorentina

Nicolás Iván González, nato a Belén de Escobar, una città della provincia di Buenos Aires, il 6 aprile 1998, è un calciatore argentino, attaccante della Fiorentina e della nazionale argentina. È stato campione del Sud America nel 2021.

Di ruolo ala sinistra, può giocare anche da prima punta e sulla destra. È un giocatore dalle elevate caratteristiche tecniche: veloce, imprevedibile, rapido nello stretto e abile nel dribbling. L’ingaggio da parte della Fiorentina per la stagione 2021-2022 è pari a 2.2 milioni.

José Callejón: un altro attaccante della Fiorentina

José María Callejón Bueno, nato a Motril, un comune spagnolo, l’11 febbraio 1987, è un calciatore spagnolo, attaccante della Fiorentina. Alla pari del suo compagno di ruolo, è stato ingaggiato con un importo di 2.2 milioni.

È stato definito come un “equilibratore”: molto abile negli inserimenti, la sua dote è fondamentale per unire l’attacco con il centrocampo. Le sue doti principali riguardano il tiro potente e preciso, la velocità in campo aperto, e la capacità di creare situazioni favorevoli alla propria squadra, facendola segnare fornendo loro pregevoli assist o andare direttamente in gol.

Aleksandr Kokorin: il terzo attaccante

Aleksandr Aleksandrovič Kokorin, nato a Mosca il 19 marzo 1991, è un calciatore russo, attaccante della Fiorentina. Il suo ingaggio è leggermente inferiore a quello dei suoi colleghi nello stesso ruolo, con un importo parti a 1.8 milioni.

Aleksandr Kokorin è un attaccante di movimento. Può giocare come ala destra, ma dà il meglio di sé giocando dietro una punta di peso. Il giocatore è dotato di grande agilità, atletismo e soprattutto tecnica: ciò gli permette di essere molto abile nel gioco di palla a terra e nello stretto grazie alla sua notevole velocità. Tutto ciò gli permette di essere un giocatore di classe. È in possesso di notevole agilità e di fiuto per il gol, oltre a essere un buon assist-man.