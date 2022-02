Repubblica, Fiorentina europea premessa per il riscatto di Torreira: a giorni l’incontro con l’Arsenal

Una Fiorentina europea è la premessa naturale per far valere il riscatto dall’Arsenal di Torreira per 15 milioni di euro, come pattuito in estate come immaginato anche dallo stesso calciatore al momento dell’arrivo a Firenze dopo anni di corteggiamenti di Pradè. Nei prossimi giorni le società si incontreranno per definire il tutto. Lo scrive Repubblica.

